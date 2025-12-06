Olentzero Rue Ernest Forneau Ascain
Olentzero Rue Ernest Forneau Ascain vendredi 19 décembre 2025.
Olentzero
Rue Ernest Forneau Place Ascain Pyrénées-Atlantiques
Événement fort dans la culture basque, Olentzero vient à la rencontre des petits et des grands.
Danses et chants traditionnels, mutxiko et défilé dans les rues du village.
Goûter pour petits et grands. .
Rue Ernest Forneau Place Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
