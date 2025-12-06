Olentzero Rue Ernest Forneau Ascain

Olentzero

Ascain Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Événement fort dans la culture basque, Olentzero vient à la rencontre des petits et des grands.

Danses et chants traditionnels, mutxiko et défilé dans les rues du village.

Goûter pour petits et grands. .

+33 5 59 54 00 84 ascain@otpaysbasque.com

