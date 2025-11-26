Olentzero Cambo-les-Bains

Olentzero Cambo-les-Bains vendredi 19 décembre 2025.

Centre-ville Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

2025-12-19
fin : 2025-12-19

2025-12-19

Défilé des enfants des 3 écoles de Cambo dans les rues du centre-ville.   .

Centre-ville Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 

