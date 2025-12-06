Olentzero gaua Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains
Olentzero gaua Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains vendredi 19 décembre 2025.
Olentzero gaua
Parc Saint-Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Cette année encore, Olentzero et Mari Domingi descendent de la montagne pour rencontrer les enfants de Kanbo… et ils ne viennent pas seuls ! Préparez-vous à une soirée pleine de musique, de danse et de gourmandises.
À la Halle Bernadette Jougleux
17h30 Défilé d’Olentzero & Mari Domingi De l’Ikastola au Trinquet
18h00 Goûter offert aux enfants
18h30 Spectacle du groupe Gurashow
19h30 Mutxiko
20h00 Kanbon Kantuz
Buvette et Talo sur place. .
Parc Saint-Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25
English :
L’événement Olentzero gaua Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Cambo les Bains