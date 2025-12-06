Olentzero gaua Parc Saint-Joseph Cambo-les-Bains

Olentzero gaua

Parc Saint-Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Cette année encore, Olentzero et Mari Domingi descendent de la montagne pour rencontrer les enfants de Kanbo… et ils ne viennent pas seuls ! Préparez-vous à une soirée pleine de musique, de danse et de gourmandises.

À la Halle Bernadette Jougleux

17h30 Défilé d’Olentzero & Mari Domingi De l’Ikastola au Trinquet

18h00 Goûter offert aux enfants

18h30 Spectacle du groupe Gurashow

19h30 Mutxiko

20h00 Kanbon Kantuz

Buvette et Talo sur place. .

Parc Saint-Joseph Halle Bernadette Jougleux Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 70 25

English :

L’événement Olentzero gaua Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Cambo les Bains