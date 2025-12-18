Olentzero organisé par Zaldubi Ikastola Rue de l’Église Saint-Pée-sur-Nivelle

Olentzero organisé par Zaldubi Ikastola

Zaldubi Ikastola organise la venue d’Olentzero le samedi 20 décembre 2025 à partir de 11h sur le parvis de l’église Saint-Pierre de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Au programme

11h Rassemblement sur le parvis de l’église (côté monument aux morts).

11h15 Arrivée d’Olentzero Danses avec la participation de l’association Zirikolatz.

11h30 Mutxiko et chants avec Bizaldu taldea.

11h45 Partage d’un chocolat chaud en musique. .

