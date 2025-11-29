Olentzero

Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Défilé d’Olentzero depuis la place de l’église à la salle communale Plaza Xoko.

A l’origine, Olentzero est un charbonnier qui descend des montagnes basques pour annoncer le retour du soleil et de la lumière. Il a un aspect un peu terrifiant avec son visage noirci par la poussière de charbon de bois. Il porte sur son dos un gros sac rempli de charbon de bois qui symbolise une vie latente et le soleil qui va recommencer à chauffer la terre.

Le béret et les vêtements usés et sales rappellent qu’Olentzero vit et travaille dans la forêt, domaine des animaux sauvages. La faucille lui sert à couper les fagots. Comme la faucille du dieu Saturne, c’est aussi le symbole de la coupure mystérieuse du solstice qui coupe l’année en deux périodes.

Défilé en musique et avec les écoles du village. .

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 28

English : Olentzero

