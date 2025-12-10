Olentzeroren kondaira Musée Basque Bayonne
Olentzeroren kondaira Musée Basque Bayonne samedi 20 décembre 2025.
Olentzeroren kondaira
Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Museoko bildumetan, Olentzeroren kondairaren ibilbide kontatua eta ondoren izar baten apainketa. 2-4 urteko haurrentzat. Izena eman behar da. .
Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr
English : Olentzeroren kondaira
L’événement Olentzeroren kondaira Bayonne a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Bayonne