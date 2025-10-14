Oléron Ligue Emploi Complexe de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron

Oléron Ligue Emploi Complexe de l’Oumière Saint-Pierre-d’Oléron mardi 14 octobre 2025.

Oléron Ligue Emploi

Complexe de l’Oumière Avenue Jean Soulat Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2025-10-14 09:00:00

fin : 2025-10-14 16:00:00

2025-10-14

Le mardi 14 octobre 2025, la communauté de communes de l’île d’Oléron organise un rendez-vous inédit qui associe sport et emploi afin de favoriser des échanges directs et conviviaux entre recruteurs et candidats l’Oléron Ligue Emploi.

Complexe de l’Oumière Avenue Jean Soulat Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 68 25 00 marque.employeurs@cdc-oleron.fr

English : Oléron Ligue Emploi

On Tuesday October 14, 2025, the Ile d?Oléron community of communes is organizing a unique event combining sport and employment to encourage direct, friendly exchanges between recruiters and applicants: the Oléron Ligue Emploi.

German : Oléron Liga Beschäftigung

Am Dienstag, den 14. Oktober 2025, organisiert der Gemeindeverband der Ile d’Oléron ein neuartiges Treffen, das Sport und Beschäftigung miteinander verbindet, um einen direkten und geselligen Austausch zwischen Personalvermittlern und Bewerbern zu fördern: die Oléron Ligue Emploi.

Italiano :

Martedì 14 ottobre 2025, la comunità di comuni dell’Ile d’Oléron organizza un evento unico che unisce sport e lavoro per favorire lo scambio diretto e amichevole tra selezionatori e candidati: la Ligue Emploi Oléron.

Espanol : Liga de Empleo de Oléron

El martes 14 de octubre de 2025, la Mancomunidad de municipios de l’Île d’Oléron organiza un acontecimiento único que combina deporte y empleo para favorecer los intercambios directos y amistosos entre reclutadores y candidatos: la Oléron Ligue Emploi.

