Oleya en concert à la gare de Saillans La Locomotive Gare insolite de Saillans Saillans

3 musiciens nous font voyager à travers les musiques latines et brésiliennes entre chant, guitare, piano, accordéon, clarinette et percussions.

Ayant intégré de la danse flamenco, ça fait de leur événement musical, un véritable spectacle !

La Locomotive Gare insolite de Saillans 285 route de Crest Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 01 44 80 garedesaillans26@gmail.com

English :

3 musicians take us on a journey through Latin and Brazilian music, with vocals, guitar, piano, accordion, clarinet and percussion.

With flamenco dancing thrown in for good measure, their musical event is a real spectacle!

German :

3 Musiker nehmen uns mit auf eine Reise durch die lateinamerikanische und brasilianische Musik zwischen Gesang, Gitarre, Klavier, Akkordeon, Klarinette und Perkussion.

Da sie auch Flamencotanz integriert haben, macht das aus ihrem musikalischen Ereignis eine echte Show!

Italiano :

3 musicisti ci accompagnano in un viaggio attraverso la musica latina e brasiliana, con voce, chitarra, pianoforte, fisarmonica, clarinetto e percussioni.

Con l’aggiunta di balli di flamenco, il loro evento musicale è un vero e proprio spettacolo!

Espanol :

3 músicos nos llevan en un viaje por la música latina y brasileña, con voz, guitarra, piano, acordeón, clarinete y percusión.

Con baile flamenco de por medio, ¡su evento musical es un auténtico espectáculo!

