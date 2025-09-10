O’Licorne musique celtique Landéda
mercredi 10 septembre 2025.
O’Licorne musique celtique
Camping des Abers Landéda Finistère
Début : 2025-09-10 20:30:00
fin : 2025-09-10
2025-09-10
O’Licorne musique celtique les celtes venus d’ailleurs font bouger ! De l’Irlande, Ecosse ou encore de la Bretagne…
La musique émouvante des pays mystérieux celtique, l’Irlande, l’Ecosse, la Bretagne très riche en expressions, pour danser, écouter et rêver, pour se laisser inspirer. Les histoires anciennes, les rythmes des temps passées encore vivantes, c’est la musique du groupe O’Licorne.
Duo Sylvia Krejci et Pierre Korn
Extrait de notre répertoire
L’Irlande
Black Is the Colour
Cad é sin don té sin
Christmas In The Old Man’s Hat
Down By The Sally Gardens
Dirty Old Town
Fiddler’s Green
I’ll Tell Me Ma
La ballade Nord Irlandaise
Mary’s Wedding
Molly Malone
Paddy Works on the Railway
Only Our Rivers Run Free
Ride On
Spancil Hill
Star Of The County Down
The Foggy Dew
The Galway Girl
The Parting Glass
The Raggle Taggle Gipsy
The Rambling’ Rover
The Town I Loved So Well
The Wild Rover
What Shall We Do With The Drunken Sailor
Whiskey In The Jar
Will Ye Go, Lassie, Go
L’Écosse
Both Sides The Tweed
Loch Lomond
Skye Boat Song
The Green Fields Of France
The Ramblin’ Rover
La Bretagne
Dans les prisons de Nantes
Gigue de l’Aber Wrac’h
Gigue des Abers
Karantez vro
La Blanche Hermine
La grève des Penn Sardin
La jument de Michao
Le soleil se couche
Marie Jeanne Gabrielle
Ronde des Abers
Santiano
Son ar Chistre
Tri martolod
Autres
Soon May The Wellerman Come
Under A Violet Moon
etc… .
Camping des Abers Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 93 35
