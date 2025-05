Olis Jazzor Blues Quartet – Salle Ph’Art, Casino Capbreton Capbreton, 6 juin 2025 21:00, Capbreton.

Landes

Olis Jazzor Blues Quartet Salle Ph’Art, Casino Capbreton 1 Boulevard François Mitterrand Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 21:00:00

fin : 2025-06-06 23:00:00

Date(s) :

2025-06-06

L’association Jazz Partner’s vous présente le quartet Olis Jazzor Blues.

OLIS JAZZOR BLUES est la réunion de quatre musiciens d’univers différents désireux de donner leurs propres couleurs au Jazz. Tant sur de grands standards de Jazz (Summertime ou Stormy Weather) que sur des classiques Blues (At Last / I rather go blind) ou encore des créations, ils font résonner leurs expériences, leurs sensibilités et leurs émotions.

Ils démontrent avec élégance et fougue que le Blues et le Jazz ne vivent que par une interprétation sans limite. Leurs influences Blues, Ragtime, Classique et Folk s’unissent et font naître une musique riche, captivante.

Cette expérience est un challenge de chaque instant sur scène. Rester pur, laisser la folie harmonique faire son oeuvre et partager ses moments rares. .

Salle Ph’Art, Casino Capbreton 1 Boulevard François Mitterrand

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 87 13 00 jazz.partners40130@gmail.com

English :

Jazz Partner’s presents the Olis Jazzor Blues quartet.

German :

Der Verein Jazz Partner’s präsentiert Ihnen das Quartett Olis Jazzor Blues.

Italiano :

Jazz Partner’s presenta il quartetto Olis Jazzor Blues.

Espanol : Olis Jazzor Blues Quartet

Jazz Partner’s presenta el cuarteto Olis Jazzor Blues.

L’événement Olis Jazzor Blues Quartet Capbreton a été mis à jour le 2025-05-26 par OTI LAS