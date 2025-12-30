OLIVER TWIST THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE Paris

OLIVER TWIST Début : 2026-05-06 à 14:30. Tarif : – euros.

OLIVER TWISTÂge conseillé : à partir de 6 ans.D’après l’œuvre de Charles DickensAdaptation et mise en scène?Ned GrujicMusique Thérèse WernertAvec Axel Beros, Zoé Destefanis, Zacharie D’olce, Ruben Norguet ou Robin Ganacheau, Léa Ruiz et Pauline TonnotCrédit photo de GROUPE : Sandra LegrandLA MAGIE DE LA COMÉDIE MUSICALE !Emporté dans un souffle épique par six jeunes comédiens-chanteurs-danseurs, le chef-d’œuvre de Dickens devient une grande comédie musicale.Les artistes nous emmènent dans les bas-fonds de Londres en nous contant cette histoire à la façon des bonimenteurs du XIXe siècle. Ils deviennent tour à tour Oliver Twist, Nancy la fille des rues, Bill Sikes le truand, le retors Fagin, Charley l’enfant rigolard ou le rusé Finaud.Entre rire et larmes, dans une ambiance proche des « Enfants du Paradis » ou du « Kid », chansons, ballets et claquettes s’allient pour nous offrir la magie de Londres à Paris.Une comédie musicale pour les enfants et les parents qui veulent retrouver leur âme d’enfant.Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire.LA PRESSE : Drôle et touchant. Une énergie communicative, ça pétille et ça swingue. LE PARISIENL’adaptation de Ned Grujic joue sur les contrastes dans de beaux ensembles chorégraphiés et chantés ou dans des scènes émouvantes. TÉLÉRAMASuperbe spectacle. Une troupe géniale. LE FIGAROChansons et ballets offrent un éventail d’émotions. TÉLÉ 7 JOURSA noter :Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.Relâches les 25 décembre 2025 et 1er janvier 2026.Âge conseillé pour cette pièce : à partir de 6 ans.Durée : 1h20

THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75