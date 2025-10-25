Olivet Bricks expo légos 8ème édition Olivet

Olivet Bricks expo légos 8ème édition Olivet samedi 25 octobre 2025.

Olivet Bricks expo légos 8ème édition

54 Rue des Chênes Olivet Loiret

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 09:00:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

Olivet Bricks

Exposition Bricks Légo 8ème édition 0 .

54 Rue des Chênes Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire xavier.laffray@gmail.com

English :

Olivet Bricks

German :

Olivet Bricks

Italiano :

Mattoni Olivet

Espanol :

Ladrillos Olivet

L’événement Olivet Bricks expo légos 8ème édition Olivet a été mis à jour le 2025-10-10 par ADRT45