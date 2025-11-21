Olivia – en avant-première – Festival ExtrAnimation Cinéma Concorde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-14 17:00 – 18:10

Gratuit : non 4,70 € à 7,70 € 4,70 € à 7,70 €Réservation auprès du cinéma, en ligne ou au guichet. Jeune Public, En famille, Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Entrez dans les coulisses du stop motion et découvrez la magie des films faits main. Marionnettes animées et héros de pâte à modeler vous donnent rendez-vous dimanche 14 décembre 2025. OLIVIA d’Irene Iborra Rizo – Espagne, France, Suisse, Belgique, Chili – 2026 – 1h11 – VF – à partir de 8 ans.À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle doit s’habituer à une nouvelle vie et veiller seule sur son petit frère Tim. La rencontre de voisins chaleureux et hauts en couleur transforme leur monde en un vrai film d’aventure ! Ensemble, ils font de chaque défi un jeu et de chaque journée un moment inoubliable. Un film plein d’espoir et de tendresse, à hauteur d’enfant.Prix de la Fondation Gan à la Diffusion au Festival d’Annecy 2025.En présence de Mathieu Courtois (producteur). Dans le cadre du Festival ExtrAnimation du 10 au 14 décembre 2025 : des films en avant-premières, une rétrospective « Comédie! », des rencontres, des ateliers et des expositions au Lieu Unique et dans plusieurs cinémas nantais…

Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 58 57 44 http://www.leconcorde.fr/ https://www.extranimation.fr/