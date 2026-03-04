Olivia, Le cinéma de la Cité, Angoulême
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-22T14:30:00+01:00 – 2026-03-22T15:41:00+01:00
Les adultes accompagnateurs du cinémôme bénéficient du tarif réduit à 6€. Les enfants quant à eux bénéficient du tarif -18ans à 4€.
Le cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine
Cinémôme – À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim. Mais, heureusemen… Le cinéma de la Cité Olivia