Olivia, Le cinéma de la Cité, Angoulême

Olivia Dimanche 22 mars, 14h30 Le cinéma de la Cité Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-22T14:30:00+01:00 – 2026-03-22T15:41:00+01:00

Fin : 2026-03-22T14:30:00+01:00 – 2026-03-22T15:41:00+01:00

Les adultes accompagnateurs du cinémôme bénéficient du tarif réduit à 6€. Les enfants quant à eux bénéficient du tarif -18ans à 4€.

Le cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1206#showmovie?id=0ID7T »}]

Cinémôme – À 12 ans, Olivia voit son quotidien bouleversé du jour au lendemain. Elle va devoir s’habituer à une nouvelle vie plus modeste et veiller seule sur son petit frère Tim. Mais, heureusemen… Le cinéma de la Cité Olivia