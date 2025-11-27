Olivia Moore – Oui, je sais Le Bacchus Rennes 16 et 17 janvier 2026 Tarifs : 23€ et 17€

Après le succès de Egoïste, Olivia Moore revient avec son nouveau seule en scène !

**J’écris pour les gens qui ont déjà pleuré au rayon yaourt.**

**Ou derrière un camion poubelle.**

Parce qu’un jour, c’est là que tout déborde : les injonctions, la charge mentale, les fantômes familiaux, les attentes absurdes.

Oui, je sais est un spectacle pour celles et ceux qui jonglent entre lucidité et survie, qui rient pour ne pas hurler, qui aimeraient juste qu’on les prenne au sérieux sans qu’ils aient à faire une réunion Zoom pour ça.

C’est du stand-up, oui — frontal, introspectif, absurde, toujours humain.

Un humour pour les sensibles surmenés, les épuisés brillants, les cyniques au cœur tendre. Je parle de psy, de désillusion, de parents, de cerveau, de yoga, d’injonctions paradoxales… Et si ça vous parle, c’est que vous êtes déjà du bon côté de la vanne.

Parce que c’est déjà pas facile d’être soi, si en plus il faut se cacher…

[https://youtu.be/WrK8OKKyoa4](https://youtu.be/WrK8OKKyoa4)

**La presse en parle :**

« Une humoriste au talent chic et choc. » – Pour le spectacle « Mère Indigne » Télérama TT

« Sans filtre, avec efficacité et drôlerie (…) son interprétation désabusée et sarcastique de ce personnage de fausse méchante mais de vraie femme forte est aussi réjouissante que cathartique (…) Une ode salvatrice à l’estime de soi. » – Pour le spectacle « Egoïste » Télérama TTT

