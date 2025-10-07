OLIVIA MOORE – OUI JE SAIS – LE CONTRESCARPE Paris

OLIVIA MOORE – OUI JE SAIS Début : 2025-10-07 à 19:00. Tarif : – euros.

OLIVIA MOORE – OUI JE SAISForte du succès de ses deux précédents spectacles Mère Indigne et Egoïste Olivia Moore affirme à présent Oui, je sais , un stand up cérébral et très drôle sur nos (ses)vulnérabilités. Pour écrire ce spectacle je me suis demandé de quoi je parlerais sur scène si je n’en avais plus honte ? Je l’ai fait, figurez-vous que c’est à la fois hilarant et libérateur. Tellement que vous risquez d’avoir envie de faire pareil à la sortie .Distribution :De et avec Olivia MOORECollaboration artistique : Pascal MAILLOUXDurée :1h15 – 75 minutes

LE CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75