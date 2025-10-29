OLIVIA MOORE – OUI JE SAIS – LE CONTRESCARPE Paris

OLIVIA MOORE – OUI JE SAIS – LE CONTRESCARPE Paris mercredi 29 octobre 2025.

OLIVIA MOORE – OUI JE SAIS Début : 2025-10-29 à 19:00. Tarif : – euros.

OLIVIA MOORE – OUI JE SAIS« J’écris pour les gens qui ont déjà pleuré au rayon yaourt. »Parce qu’un jour, c’est là que tout déborde : les injonctions, la charge mentale, les fantômes familiaux, les attentes absurdes. Oui, je sais est un spectacle pour celles et ceux qui jonglent entre lucidité et survie, qui rient pour ne pas hurler, qui aimeraient juste qu’on les prenne au sérieux sans qu’ils aient à organiser une réunion Zoom pour ça.C’est du stand-up, oui : frontal, introspectif, absurde. Humain. Un humour pour les sensibles surmenés, les épuisés brillants, les cyniques au cœur tendre.Je parle de psy, d’amour, de parents, de cerveau, de yoga, d’injonctions…Et si ça vous parle, c’est que vous êtes déjà du bon côté de la vanne.LA PRESSE : « Avec un humour féroce et beaucoup d’autodérision (…) elle nous fait rire et nous émeut ». – TTT – TÉLÉRAMADistribution :De et avec Olivia MOORECollaboration artistique : Pascal MAILLOUXDurée :1h15 – 75 minutes

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75