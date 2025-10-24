OLIVIA MOORE – OUI JE SAIS – LE CONTRESCARPE Paris

ARTHUR GOMEZ – PLEASE STAND UPLe mot personnalité vient du latin persona : le masque.Mais derrière le masque du fan, qui se cache vraiment ?Arthur Gomez est un passionné d'Eminem, au point d'avoir construit son rapport au monde derrière celui qu'on appelle Slim Shady.L'influence du rappeur est telle que le mot Stan (tiré d'une de ses chansons) a même fait son entrée dans le Oxford Dictionary pour décrire les fans obsessionnels.Mais à l'heure où les idoles, les influenceurs, les stars, prennent de plus en plus de place, où l'on s'identifie à des figures publiques jusqu'à se confondre avec elles, une question demeure : le masque du fan sert-il à cacher ce que nous sommes… ou à révéler ce que nous n'osons pas être ?Entre humour, confidences, punchlines et détours absurdes, Please Stand Up explore ce rapport intime aux idoles. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un gamin de Grenoble qui rêvait de devenir Eminem : c'est aussi l'histoire d'un masque que l'on porte tous un jour, et de ce qu'il révèle quand on ose l'enlever.« I guess there's a Slim Shady in all of us, fuck it… let's all Stand-Up. »Distribution :De et avec Arthur GOMEZDurée :1h15 – 75 minutes

LE CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75