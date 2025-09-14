Olivia Moore : Oui, je sais Théâtre 100 Noms Nantes

Olivia Moore : Oui, je sais Théâtre 100 Noms Nantes vendredi 5 juin 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 20:15 – 21:30

Gratuit : non 15 € à 27 € 15 € à 27 € Réservations :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 16h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

One woman show Vous savez pourquoi vous êtes comme vous êtes, vous ?Moi non plus.Enfin, pour vous je ne sais pas, pour moi je sais.Après 20 ans à fréquenter des psy – visiblement, je ne pige pas vite – je commence à savoir.Et ben c’est pas flatteur.Venez on se compare.En sortant vous direz à votre entourage : « Au final je vais beaucoup mieux qu’elle… non ? Pourquoi tu ne réponds pas ? » Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h15

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/