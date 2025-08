Olivia Trummer en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Olivia Trummer en concert JAZZICS Jazz meets classical au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris dimanche 21 septembre 2025.

Avec son nouvel album « Like Water », la pianiste, chanteuse et compositrice allemande relève le défi de révéler toute son essence musicale à l’auditeur, lui faisant comprendre que la coexistence de ses univers musicaux innés ne se réduit pas à une simple somme de parties, mais constitue une véritable synthèse. Ce concert solo sera enrichi par la présence d’un invité spécial : le contrebassiste russe de jazz Makar Novikov rejoindra la scène pour former un duo sensible et virtuose.

Olivia Trummer : piano, voix

Makar Novikov : contrebasse

JAZZICS — Jazz meets classical

Le 38Riv célèbre le dialogue entre jazz et musiques classiques. Relecture des grands répertoires, rencontres d’instruments venus d’époques différentes, improvisations libres : un rendez-vous où les frontières s’effacent au profit d’un langage commun.

Pensée en hommage à Vincent Charbonnier, fondateur du 38Riv et contrebassiste passionné, cette programmation s’inscrit dans l’esprit du « Play Bach » de Jacques Loussier : curieuse, inventive, libre. Événement accompagné d’une carte gourmande : café, thé, latte, cocktails et pâtisseries.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions, nouvel album — Olivia Trummer a reçu une reconnaissance internationale grâce à sa combinaison unique de ses deux instruments — le piano et la voix. L’interaction entre son chant à la fois délicat et puissant, et sa maîtrise absolue du piano crée un dialogue à part entière qui dépasse toutes les attentes conventionnelles d’un concert en solo.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 17h00 à 18h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/