Olivier Collinet & Hélène Arnault À ton image Théâtre de L’étoile du nord Paris

À ton image

Olivier Collinet & Hélène Arnault

Et de son côté, quel rôle le spectateur a-t-il joué dans cette histoire ?

Le public est accueilli par les 4 interprètes qu’il découvrira être la personnification de l’algorithme d’un réseau social à qui il a confié toute sa vie.

À ton image nous emmène à la vitesse de la 5g à la recherche de celle qu’on surnomme « la plus belle fille du lycée ». Elle a disparu après avoir posté une vidéo devenue virale, faisant d’elle la cible d’une horde de Haters.

Grâce aux informations qu’elle a laissées sur le web, les protagonistes vont la découvrir au-delà des apparences. Mais c’est probablement sur eux-mêmes qu’ils en apprendront le plus.

COMPAGNIE : Compagnie Mantrap

À ton Image traite de la formation de l’identité chez les adolescents à l’heure des réseaux sociaux. Ce spectacle met en scène les algorithmes d’un réseau social et les conséquences de son utilisation sur un groupe de lycéens. L’une d’elle subit une vague de haine en ligne provoquant sa disparition.

Le mercredi 04 février 2026

de 10h00 à 11h15

Le mardi 03 février 2026

de 14h00 à 14h15

Le mardi 03 février 2026

de 10h00 à 12h15

Le lundi 02 février 2026

de 20h00 à 21h15

payant

Tarifs : 5 € > 18 €

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Théâtre de L’étoile du nord 16 Rue Georgette Agutte 75018 Paris

