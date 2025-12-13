Olivier Collinet & Hélène Arnault À ton image Théâtre de L’étoile du nord Paris

Olivier Collinet & Hélène Arnault À ton image Théâtre de L’étoile du nord Paris
À ton image
Olivier Collinet & Hélène Arnault
Et de son côté, quel rôle le spectateur a-t-il joué dans cette histoire ?
Le public est accueilli par les 4 interprètes qu’il découvrira être la personnification de l’algorithme d’un réseau social à qui il a confié toute sa vie.
À ton image nous emmène à la vitesse de la 5g à la recherche de celle qu’on surnomme « la plus belle fille du lycée ». Elle a disparu après avoir posté une vidéo devenue virale, faisant d’elle la cible d’une horde de Haters.
Grâce aux informations qu’elle a laissées sur le web, les protagonistes vont la découvrir au-delà des apparences. Mais c’est probablement sur eux-mêmes qu’ils en apprendront le plus.
COMPAGNIE : Compagnie Mantrap
Qui sommes-nous ?
L’étoile du nord est une scène dédiée à la jeune création et aux artistes émergents. Ce lieu place l’expérimentation au cœur de sa programmation, que ce soit en théâtre, danse ou littérature. L’équipe du théâtre s’engage auprès des créateurs, elle les accompagne des prémices de leurs projets jusqu’à leur diffusion sur le plateau, elle soutient la jeune création pour l’aider à affirmer son identité artistique et montrer la nécessité de cette effervescence créative.
Informations et réservations
Par téléphone au 01 42 26 47 47 du lundi au vendredi de 15 h à 18 h et les soirs de représentation
L’accueil billetterie est ouvert une heure avant le début de la représentation
À ton Image traite de la formation de l’identité chez les adolescents à l’heure des réseaux sociaux. Ce spectacle met en scène les algorithmes d’un réseau social et les conséquences de son utilisation sur un groupe de lycéens. L’une d’elle subit une vague de haine en ligne provoquant sa disparition.
Le mercredi 04 février 2026
de 10h00 à 11h15
Le mardi 03 février 2026
de 14h00 à 14h15
Le mardi 03 février 2026
de 10h00 à 12h15
Le lundi 02 février 2026
de 20h00 à 21h15
payant
Tarifs : 5 € > 18 €
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-02T21:00:00+01:00
fin : 2026-02-04T12:15:00+01:00
Date(s) : 2026-02-02T20:00:00+02:00_2026-02-02T21:15:00+02:00;2026-02-03T10:00:00+02:00_2026-02-03T12:15:00+02:00;2026-02-03T14:00:00+02:00_2026-02-03T14:15:00+02:00;2026-02-04T10:00:00+02:00_2026-02-04T11:15:00+02:00
Théâtre de L’étoile du nord 16 Rue Georgette Agutte 75018 Paris
