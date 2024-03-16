OLIVIER DE BENOIST – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

OLIVIER DE BENOIST – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours dimanche 14 décembre 2025.

OLIVIER DE BENOIST Début : 2025-12-14 à 17:00. Tarif : – euros.

AZ PROD PRÉSENTE : OLIVIER DE BENOISTOlivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille.Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité.La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi : Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. Auteurs : Olivier de Benoist, Paul-Marie Debrie, Jérôme DaranDurée : 1h30Le dernier spectacle : Le Petit Dernier d’Olivier de Benoist en quelques chiffres de 125 000 spectateurs en salle 290 dates de tournée en France, Suisse & Belgique38 Nouvelle Eve,1 Européen,2 Cigale : COMPLET de 500 000 spectateurs en audience sur C8, 1ère chaine de la TNT 150 sketches inédits en passages TV

Vous pouvez obtenir votre billet ici

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37