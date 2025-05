Olivier de Benoist – Best of – Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 19 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-19 20:30 – 21:30

Gratuit : non 23 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur nantes-spectacles.com Tout public

Olivier de Benoist présente le Best of de ses meilleures blagues à Nantes ! Une date exceptionnelle à ne pas manquer. Tout public Durée : 1h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/