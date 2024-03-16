OLIVIER DE BENOIST – CITE DES CONGRES Nantes

OLIVIER DE BENOIST – CITE DES CONGRES Nantes dimanche 14 juin 2026.

OLIVIER DE BENOIST Début : 2026-06-14 à 17:00. Tarif : – euros.

K PRODUCTION PRESENTE EN ACCORD AVEC KI M’AIME ME SUIVE : OLIVIER DE BENOISTOlivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille. Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité. La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi : Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CITE DES CONGRES 5 RUE DE VALMY 44000 Nantes 44