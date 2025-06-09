Olivier de Benoist Festival Drôlement Bien Grand Kursaal Besançon

Olivier de Benoist Festival Drôlement Bien

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Olivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille. Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité. La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. .

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

