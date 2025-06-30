MAGYD CHERFI – SALLE NOUGARO Toulouse

MAGYD CHERFI Début : 2026-04-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Avec « Le propre des ratures », Magyd retrouve la scène avec ses amis. Un show à la fois électrique et chaleureux, où les guitares grincent, la basse groove, le clavier chaloupe et la batterie pulse. Entre reggae, sonorités caribéennes et sauce toulousaine, il signe un concert vibrant, drôle, engagé, festif. Du Magyd pur jus : de la poésie en colère, des mots qui dansent, des ratures qui claquent. Et une énergie qui donne furieusement envie de se lever.Magyd Cherfi : ChantFabien Tournier : BatterieSamir Laroche : ClavierKevin Balzan : BasseÉtienne Choquet : GuitaresMENTION PRESSE : « L’ex-Zebda vient de publier un très bel album, intime et populaire… » Radio France Ici OccitanieGenre : ChansonSpécificité : Nouvel AlbumPlacement : Libre assisDurée 1h30

SALLE NOUGARO 20, chemin de Garric 31200 Toulouse 31