Olivier de Benoist Le Skope Lannion

Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-14 20:30:00

2026-03-14

Olivier de Benoist débarque à Lannion avec son nouveau spectacle explosif !

Toujours aussi déjanté et optimiste, il se lance dans une quête effrénée du bonheur… quitte à fuir femme et enfants pour y parvenir ; Une aventure hilarante, avec une morale bien à lui Pour vivre heureux, vivons… loin de sa famille !

Fous rires garantis !

Production Arsenal Productions .

