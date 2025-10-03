Olivier de Benoist Le Skope Lannion
Olivier de Benoist Le Skope Lannion samedi 14 mars 2026.
Olivier de Benoist
Le Skope 4 Rue Louis de Broglie Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Olivier de Benoist débarque à Lannion avec son nouveau spectacle explosif !
Toujours aussi déjanté et optimiste, il se lance dans une quête effrénée du bonheur… quitte à fuir femme et enfants pour y parvenir ; Une aventure hilarante, avec une morale bien à lui Pour vivre heureux, vivons… loin de sa famille !
Fous rires garantis !
Production Arsenal Productions .
L’événement Olivier de Benoist Lannion a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose