Olivier De Benoist le droit au bonheur Palais des sports de Lauga Bayonne

Olivier De Benoist le droit au bonheur

Palais des sports de Lauga 1 Avenue Paul Pras Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 39 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Dans le cadre de Lauga Côté scène 2025/2026, venez assister au nouveau spectacle de l’humoriste Olivier De Benoist le vendredi 24 avril 2026.

Olivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille. Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité. La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi « Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. » .

Palais des sports de Lauga 1 Avenue Paul Pras Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

