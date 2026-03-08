OLIVIER DE BENOIST LE DROIT AU BONHEUR

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Olivier de Benoist pensait chercher le bonheur, il a trouvé une famille. Optimiste incurable, il en conclut Pour vivre heureux, mieux vaut loin de sa femme et de ses enfants.

Olivier de Benoist croyait courir après le bonheur, et il a trouvé… une famille. Bien décidé à ne pas laisser ce contretemps l’éloigner de son but, cet éternel optimiste part en quête effrénée de félicité. La morale de ce périple initiatique pourrait se résumer ainsi Pour être heureux, vivons cachés, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants.

Payant Réservation obligatoire. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76 zingazanga@ville-beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Olivier de Benoist thought he was looking for happiness, but he found a family. An incurable optimist, he concludes: To live happily, it’s better to be far away from your wife and children.

L’événement OLIVIER DE BENOIST LE DROIT AU BONHEUR Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34