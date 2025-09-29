OLIVIER DE BENOIST LE DROIT AU BONHEUR

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 38 – 38 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Olivier de Benoist pensait chercher le bonheur, il a trouvé une famille. Optimiste incurable, il en conclut Pour vivre heureux, mieux vaut loin de sa femme et de ses enfants.

Olivier de Benoist croyait courir après le bonheur, et il a trouvé… une famille. Bien décidé à ne pas laisser ce contretemps l’éloigner de son but, cet éternel optimiste part en quête effrénée de félicité. La morale de ce périple initiatique pourrait se résumer ainsi Pour être heureux, vivons cachés, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants.

Payant Réservation obligatoire. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 76

English :

Olivier de Benoist thought he was looking for happiness, but he found a family. An incurable optimist, he concludes: To live happily, it’s better to be far away from your wife and children.

German :

Olivier de Benoist dachte, er suche das Glück, er hat eine Familie gefunden. Als unheilbarer Optimist kommt er zu dem Schluss: Um glücklich zu leben, ist es besser, weit weg von seiner Frau und seinen Kindern zu sein.

Italiano :

Olivier de Benoist pensava di cercare la felicità, ma ha trovato una famiglia. Da inguaribile ottimista, conclude: Per vivere felicemente, è meglio stare lontano da moglie e figli

Espanol :

Olivier de Benoist pensaba que buscaba la felicidad, pero encontró una familia. Optimista incurable, concluye: Para vivir feliz, es mejor estar lejos de tu mujer y tus hijos

L’événement OLIVIER DE BENOIST LE DROIT AU BONHEUR Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE