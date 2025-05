Olivier de Benoist : Le droit au bonheur – Cité des Congrès Nantes, 20 mai 2025 20:00, Nantes.

Gratuit : non 40 € Billetterie : lacite-nantes.fr Tout public

HumourOlivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille.Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité.La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi : « Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. »Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/