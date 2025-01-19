Olivier de Benoist Le Droit Au Bonheur

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols Indre

Tarif : 35 – 35 – 40 EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Olivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille.

Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité. La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants .

Auteurs Olivier de Benoist, Paul-Marie Debrie, Jérôme Daran

Durée 1h30 35 .

Rue Eugène Viollet-le-Duc Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 19 08 01 15 info@mach36.fr

English :

Olivier de Benoist was looking for happiness and he found a family.

L’événement Olivier de Benoist Le Droit Au Bonheur Déols a été mis à jour le 2026-02-04 par BERRY