Olivier De Benoist: Le droit au bonheur Nesle

Olivier De Benoist: Le droit au bonheur Nesle dimanche 8 mars 2026.

Olivier De Benoist: Le droit au bonheur

Boulevard de l’Avenir Nesle Somme

Tarif : 42 – 42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité.

La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi « Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. »

Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité.

La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi « Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. » .

Boulevard de l’Avenir Nesle 80190 Somme Hauts-de-France accueil@hautesomme-tourisme.com

English :

Determined not to let this temporary setback divert him from his goal, this incorrigible optimist embarks on a frantic quest for bliss.

The moral of this memorable voyage of initiation could, in his view, be summed up as follows: « To live happily, let’s live hidden certainly, but especially far from his wife and children. »

German :

Dieser unverbesserliche Optimist ist fest entschlossen, sich von diesem vorübergehenden Rückschlag nicht von seinem Ziel abbringen zu lassen, und begibt sich auf eine verzweifelte Suche nach Glückseligkeit.

Die Moral dieser denkwürdigen Initiationsreise lässt sich seiner Meinung nach wie folgt zusammenfassen: « Um glücklich zu leben, sollte man zwar versteckt leben, aber vor allem weit weg von Frau und Kindern »

Italiano :

Deciso a non lasciare che questo temporaneo contrattempo lo distolga dal suo obiettivo, questo incorreggibile ottimista si imbarca in una frenetica ricerca della beatitudine.

La morale di questo memorabile viaggio di iniziazione potrebbe essere riassunta come segue: « Per vivere felicemente, viviamo nascosti certamente, ma soprattutto lontani da moglie e figli »

Espanol :

Decidido a no dejar que este contratiempo temporal le desvíe de su objetivo, este incorregible optimista se embarca en una frenética búsqueda de la dicha.

La moraleja de este memorable viaje iniciático podría resumirse así: « Para vivir feliz, vivamos escondidos sin duda, pero sobre todo lejos de su mujer y sus hijos »

L’événement Olivier De Benoist: Le droit au bonheur Nesle a été mis à jour le 2025-09-09 par OT HAUTE SOMME PERONNE