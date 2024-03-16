OLIVIER DE BENOIST – LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque

OLIVIER DE BENOIST – LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque vendredi 19 décembre 2025.

OLIVIER DE BENOIST Début : 2025-12-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Se sentant un chouia mélancolique, Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide. Après avoir consulté un psychiatre, tenté diverses méthodes de relaxation et, en désespoir de cause, changé de vie en s’installant à la campagne, il est enfin parvenu à mettre le doigt sur la cause de tous ses maux : sa femme et ses enfants. Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien leur dire. Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façon de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque.Pour vivre heureux, vivons, certes cachés, mais surtout loin de sa famille.

LE KURSAAL – SALLE EUROPE PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59