OLIVIER DE BENOIST – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand samedi 21 mars 2026.

LES DERNIERS COUCHES PRÉSENTE : OLIVIER DE BENOISTBien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité.La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi : Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. Auteurs : Olivier de Benoist, Paul-Marie Debrie, Jérôme DaranDurée : 1h30

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63