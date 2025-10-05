OLIVIER DE BENOIST – MAISON DU PEUPLE Belfort

OLIVIER DE BENOIST Début : 2026-01-24 à 20:00. Tarif : – euros.

OLIVIER DE BENOIST – Le Droit Au BonheurSe sentant un chouia mélancolique, Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide. Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien leur dire. Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façons de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque. Pour vivre heureux, vivons, certes cachés, mais surtout loin de sa famille.Le dernier spectacle : Le Petit Dernier d’Olivier de Benoist en quelques chiffres ? de 125 000 spectateurs en salle ? 290 dates de tournée en France, Suisse & Belgique ?38 Nouvelle Eve, 1 Européen, 2 Cigale : COMPLET ? de 500 000 spectateurs en audience sur C8, 1ère chaine de la TNT ? 150 sketches inédits en passages TV

MAISON DU PEUPLE Place de la Resistance 90000 Belfort 90