Olivier De Benoist Spectacle d’humour Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas

Olivier De Benoist Spectacle d’humour

Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Se sentant un chouia mélancolique, l’humoriste a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide.

Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien leur dire. Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façons de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque.

Pour vivre heureux, vivons, certes cachés, mais surtout loin de sa famille.

Informations pratiques

Placement libre, assis.

Réservation en ligne recommandée.

Organisé par Arsenal productions . .

