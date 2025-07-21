Olivier de Benoist Troyes

Olivier de Benoist Troyes vendredi 6 février 2026.

Olivier de Benoist

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Début : 2026-02-06 20:00:00

2026-02-06

Se sentant un chouia mélancolique, Olivier de Benoist a pris la décision de se ressourcer auprès de sa famille. Et, de fait, après quelques jours à côtoyer au quotidien sa femme et ses enfants, son état a radicalement changé. Il est maintenant totalement dépressif et songe même au suicide.



Ayant bien conscience qu’annoncer à un enfant qu’on l’abandonne est le meilleur moyen de le traumatiser à vie, ODB décide de réagir en père responsable et de partir sans rien leur dire. Et comme il est bien trop altruiste et généreux pour garder le secret du bonheur pour lui, il a décidé de partager avec son public les mille et une façons de partir acheter des cigarettes sans que personne ne le remarque.



Pour vivre heureux, vivons, certes cachés, mais surtout loin de sa famille.



Écrit par

Olivier DE BENOIST

Paul-Marie DEBRIE

Jérôme DARAN .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

