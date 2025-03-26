OLIVIER DE BENOIST – ZENITH DE CAEN Caen

OLIVIER DE BENOIST Début : 2026-02-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Olivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille. Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité. La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi : Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants.

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14