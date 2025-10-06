OLIVIER DE BENOIST – ZINGA ZANGA Beziers

OLIVIER DE BENOIST Début : 2026-04-09 à 20:30. Tarif : – euros.

VINCENT RIBERA ORGANISATION PRÉSENTE : OLIVIER DE BENOISTOlivier de Benoist cherchait le bonheur et il a trouvé une famille.Bien décidé à ne pas laisser ce revers temporaire le détourner de son objectif, cet incorrigible optimiste se lance dans une quête éperdue de la félicité.La morale de ce mémorable voyage initiatique pourrait, selon lui, se résumer ainsi : Pour vivre heureux, vivons cachés certes, mais surtout loin de sa femme et de ses enfants. Auteurs : Olivier de Benoist, Paul-Marie Debrie, Jérôme DaranDurée : 1h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZINGA ZANGA Traverse de Colombiers 34500 Beziers 34