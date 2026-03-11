Olivier de robert contes à ne pas dormir…. même debout !

Maison du Berger La Geneytouse Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Complicité des PASSEURS D’HISTOIRES et de PLAN DE CULTURE pour une rencontre unique avec un grand conteur à la Maison du Berger !

D’une façon délicieusement libre voire farfelue, Olivier DE ROBERT nous fait redécouvrir les contes intemporels, et plus particulièrement ce jour-là des Contes à ne pas dormir, même debout ! .

A partir de 10 ans ! .

Maison du Berger La Geneytouse 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 73 79 emfdsp@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Olivier de robert contes à ne pas dormir…. même debout !

L’événement Olivier de robert contes à ne pas dormir…. même debout ! La Geneytouse a été mis à jour le 2026-03-06 par Terres de Limousin