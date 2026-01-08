Olivier Franc et son groupe Franc Connection Quintet en concert à La Manufacture Saint-Quentin

Olivier Franc et son groupe Franc Connection Quintet en concert à La Manufacture

8 rue Paul Codos Saint-Quentin Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Olivier Franc & son groupe Franc Connection Quintet.

Un voyage vibrant dans l’univers du jazz traditionnel et moderne, mené par le talentueux saxophoniste Olivier Franc.

Leur jeu complice, à la fois énergique et raffiné, promet une soirée d’exception pour tous les amoureux du swing.

Découvrez en première partie le duo EL Son Arh.

Composé de Jean-Jacques Elangue (saxophone) et Josselin Arhiman (piano), ce duo propose une parenthèse de douceur et d’improvisation poétique, parfaite introduction à la soirée.

Un concert dans le cadre de Jazz à Saint-Quentin en hiver.

Olivier Franc & son groupe Franc Connection Quintet.

Un voyage vibrant dans l’univers du jazz traditionnel et moderne, mené par le talentueux saxophoniste Olivier Franc.

Leur jeu complice, à la fois énergique et raffiné, promet une soirée d’exception pour tous les amoureux du swing.

Découvrez en première partie le duo EL Son Arh.

Composé de Jean-Jacques Elangue (saxophone) et Josselin Arhiman (piano), ce duo propose une parenthèse de douceur et d’improvisation poétique, parfaite introduction à la soirée.

Un concert dans le cadre de Jazz à Saint-Quentin en hiver. .

8 rue Paul Codos Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 36 77 billetterie@saint-quentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Olivier Franc & his Franc Connection Quintet.

A vibrant journey into the world of traditional and modern jazz, led by talented saxophonist Olivier Franc.

Their energetic yet refined playing promises an exceptional evening for all swing lovers.

Opening the evening is the EL Son Arh duo.

Composed of Jean-Jacques Elangue (saxophone) and Josselin Arhiman (piano), this duo offers a gentle interlude of poetic improvisation, the perfect introduction to the evening.

A concert as part of Jazz à Saint-Quentin en hiver.

L’événement Olivier Franc et son groupe Franc Connection Quintet en concert à La Manufacture Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-01-08 par OT du Saint-Quentinois