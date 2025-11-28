OLIVIER GUEDJ – LE REPUBLIQUE Paris

OLIVIER GUEDJ Début : 2026-01-13 à 20:00. Tarif : – euros.

OLIVIER GUEDJ VOUS REDONNE LE SOURIREAprès le succès de son spectacle J’ai 2 x 20 ans , Olivier Guedj revient avec des nouveautés qui ravissent le public.Sa particularité de dentiste en exercice rend cet artiste encore plus énigmatique : on entre dans son théâtre avec une curiosité d’enfant, on en ressort avec un bonheur avéré.Son aisance sur scène et son écriture qui fait mouche lui valent d’être considéré comme un comédien à sa place dans le paysage humoristique français.Auteur : Olivier GuedjArtiste : Olivier Guedj

LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris 75