Après une pause en tant que compositeur, l’envie et le besoin de composer et de raconter des histoires sont revenus fin 2025. J’ai alors été envahi d’un sentiment de joie et de gratitude immenses, d’harmonie avec mon moi intérieur et l’univers tout entier. J’ai à nouveau posé mes mains sur ma guitare et, un peu comme « par magie », me sont apparues les mélodies de « LIFE AS IT IS ». Elles sont nées de cette joie et de cette sérénité retrouvées, en accord avec la vie, telle qu’elle est et que je la vois.

Ayant composé toutes les chansons de l’album sur ma guitare classique, je ne pouvais l’imaginer sans la présence de ses 6 cordes. J’ai alors proposé à Mathis CORDIER de jouer toutes les guitares de l’album (classique, folk, jazz électrique). Ce Guyanais-Marquisien-Réunionnais fraîchement arrivé à Paris démontre un talent singulier à seulement 22 ans. Il a su restituer avec brio ma pensée musicale concernant l’instrument, tout en apportant son style personnel déjà très affirmé, empreint d’une saveur insulaire qui résonne avec mes racines créoles.

Pour compléter le groupe, j’ai invité l’une de mes sections rythmiques préférées, l’inséparable tandem expérimenté André CHARLIER/Benoît SOURISSE avec lequel j’ai collaboré à de nombreuses reprises et que je m’étais promis de retrouver sur un projet original. Ce sont deux êtres humains délicieux et ils ont su se mettre au service de la musique que je leur proposais avec un talent aussi immense que leur humilité.

Enfin, en tant qu’invité spécial, j’ai fait appel à mon ami Manuel ROCHEMAN avec qui nous avons remporté le CHOC Jazz Magazine 2025 pour l’album “AFFINITIES”.

Les mélodies de cet album sont un mélange de joie ensoleillée, de sérénité et de « saudade » propre aux insulaires. Elles sont soutenues par des rythmiques chaloupées allant du Brésil à la Caraïbe en passant par l’Océan Indien si cher à mon coeur.

Embarquez à bord de mon bateau, et partons en voyage dans mon univers !

Ne manquez pas la sortie du nouvel album du “Meilleur Harmoniciste de Jazz » avec ses mélodies chaloupées allant du Brésil aux Caraïbes en passant par l’Océan Indien…

Le mercredi 22 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Normal : 24 EUR

Tarif Réduit : 16 EUR Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

