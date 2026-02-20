Olivier Lecourtois, Humanité Coutances

Olivier Lecourtois, Humanité

Parler de l’humain… c’est aussi parler de l’arbre.

Présent avant l’aube de l’humanité, l’arbre a été pour celle-ci un allié précieux, à la fois nourricier, protecteur, matière première, combustible… il est présent quotidiennement dans notre existence, nous lui devons beaucoup.

Symboliquement la représentation de l’humanité comme un arbre généalogique évoque l’histoire de l’Homme depuis ses débuts . Des racines terrestres dont il est issu, jusqu’à la canopée, lien avec avec le ciel et l’univers qu’il essaie timidement d’explorer.

Olivier Lecourtois représente ce lien entre la terre et l’univers sous la forme d’un chêne au multiples branches. Etres tous semblables, et tous uniques, chacun d’entre nous constitue une page de ce feuillage humain.

L’arbre, est pour l’homme le symbole de sa quête d’élévation, de la tentative de dépasser sa condition humaine pour accéder à un autre monde, celui de la connaissance, et peut-être à celui du divin, celui de la lumière.

Olivier Lecourtois (sept 2024).

Artiste autodidacte, Oliver Lecourtois, peintre et sculpteur vit et travaille à Cérences où il a son Atelier-Galerie La Quincaillerie .

Auteur de nombreuses expositions dans la région (Portbail, Saint Jean Le Thomas, Bricquebec… l’artiste a également exposé à Honfleur, Vire, Cancale où même Paris dans le cadre d’ Art Capital. .

