OLIVIER LUSETTI PRÉSENTE SON LIVRE LE PRÊT À PENSER L’IA Perpignan
OLIVIER LUSETTI PRÉSENTE SON LIVRE LE PRÊT À PENSER L’IA Perpignan mercredi 3 décembre 2025.
OLIVIER LUSETTI PRÉSENTE SON LIVRE LE PRÊT À PENSER L’IA
18 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 18:00:00
fin : 2025-12-03
Date(s) :
2025-12-03
Hôtel Pams
.
18 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
English :
Hotel Pams
German :
Hotel Pams
Italiano :
Albergo Pams
Espanol :
Hotel Pams
L’événement OLIVIER LUSETTI PRÉSENTE SON LIVRE LE PRÊT À PENSER L’IA Perpignan a été mis à jour le 2025-11-13 par PERPIGNAN TOURISME