OLIVIER MAS EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon

OLIVIER MAS EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon vendredi 4 juillet 2025 .

OLIVIER MAS EN CONCERT

Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l’Arçon Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

Olivier Mas en concert à la Guinguette du Mil’Yeux

Entre blues, swing, funk, rock et folk.

Restauration sur place Bar ouvert Concert en plein air

Olivier Mas en concert à la Guinguette du Mil’Yeux

Après plus de 1 000 concerts à travers le monde avec Jersey Julie, Olivier Mas revient en solo avec son projet OneManSwampBoogie un concentré d’énergie brute, de groove poisseux et de blues inspiré des clubs de la Nouvelle-Orléans. Guitare, batterie, chant — tout en même temps, tout en live. Une performance bluffante, sincère et habitée, qui fait vibrer les tripes et taper du pied.

Entre blues, swing, funk, rock et folk, Olivier Mas nous embarque dans un road trip musical aux racines américaines, avec la fougue d’un vrai bluesman des temps modernes.

Restauration sur place Bar ouvert Concert en plein air .

Saint-Martin-de-l’Arçon Saint-Martin-de-l’Arçon 34390 Hérault Occitanie +33 7 69 11 92 99

English :

Olivier Mas in concert at the Guinguette du Mil?Yeux

Blues, swing, funk, rock and folk.

Catering on site Open bar Open-air concert

German :

Olivier Mas gibt ein Konzert in der Guinguette du Mil?Yeux

Zwischen Blues, Swing, Funk, Rock und Folk.

Verpflegung vor Ort Offene Bar Open-Air-Konzert

Italiano :

Olivier Mas in concerto alla Guinguette du Mil?Yeux

Blues, swing, funk, rock e folk.

Ristorazione in loco Open bar Concerto all’aperto

Espanol :

Olivier Mas en concierto en la Guinguette du Mil Yeux

Blues, swing, funk, rock y folk.

Catering in situ Bar abierto Concierto al aire libre

L’événement OLIVIER MAS EN CONCERT Saint-Martin-de-l’Arçon a été mis à jour le 2025-06-28 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC