Olivier MAUREL et Bijan CHEMIRANI Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Olivier MAUREL et Bijan CHEMIRANI

Vendredi 27 février 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L'Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-02-27 20:00:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

Orient Réconforté



Olivier MAUREL (Piano et claviers) et Bijan CHEMIRANI (Percussions, luths, kalimba)





Jazzman de renom, pianiste et compositeur, co-fondateur du festival “les inattendus”, Olivier Maurel rencontre dans cette création l’un de ses proches voisins, que nous connaissons bien au Pôle des Musiques du Monde.



Le percussionniste Bijane Chemirani, qui excelle aussi au sâz, le rejoint en effet autour d’un répertoire de compositions, sous l’influence de rythmes traditionnels méditerranéens et orientaux.



L’instrumentarium (luths, percussions, piano & claviers) permet de modeler de riches matières sonores, des atmosphères chatoyantes, et confère au son de ce duo un rayonnement qui n’en limite jamais la dimension acoustique.



Leur fine complicité et leur désir commun de peupler l’espace de la musique de l’instant illuminent ce concert rare. .

Cité de la Musique de Marseille L'Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

