Olivier Mesnier guitare classique Island

Olivier Mesnier guitare classique Island samedi 13 septembre 2025.

Olivier Mesnier guitare classique

Eglise Saint-Bénigne Island Yonne

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Concert suivi d’un verre de l’amitié. Participation libre .

Eglise Saint-Bénigne Island 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 54 34

English : Olivier Mesnier guitare classique

German : Olivier Mesnier guitare classique

Italiano :

Espanol :

L’événement Olivier Mesnier guitare classique Island a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Grand Vézelay