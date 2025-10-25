Olivier Stroh en dédicace Châteauroux

Olivier Stroh en dédicace Châteauroux samedi 25 octobre 2025.

Olivier Stroh en dédicace

2 Place de la République Châteauroux Indre

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 12:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Retrouvez Olivier Stroh à l’office de tourisme de Châteauroux pour une rencontre autour de son nouvel ouvrage Châteauroux et une séance de dédicaces le samedi 25 octobre de 10h à 12h30.

Cet événement fait écho à la conférence "Châteauroux, celles et ceux qui l'ont faite", qu'il animera la veille, vendredi 24 octobre à 17h, également à l'office de tourisme.

Cet événement fait écho à la conférence “Châteauroux, celles et ceux qui l’ont faite”, qu’il animera la veille, vendredi 24 octobre à 17h, également à l’office de tourisme.

Venez échanger avec l’auteur et (re)découvrir l’histoire de notre ville à travers ses portraits et ses lieux emblématiques ! .

2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

English :

Meet Olivier Stroh at the Châteauroux tourist office for a talk about his new book Châteauroux and a book signing on Saturday October 25 from 10am to 12:30pm.

German :

Treffen Sie Olivier Stroh im Fremdenverkehrsamt von Châteauroux zu einem Gespräch über sein neues Buch Châteauroux und einer Signierstunde am Samstag, den 25. Oktober von 10:00 bis 12:30 Uhr.

Italiano :

Sabato 25 ottobre, dalle 10.00 alle 12.30, Olivier Stroh parlerà del suo nuovo libro Châteauroux e lo firmerà presso l’Ufficio del Turismo di Châteauroux.

Espanol :

Acompañe a Olivier Stroh a la Oficina de Turismo de Châteauroux para una charla sobre su nuevo libro Châteauroux y una firma de ejemplares el sábado 25 de octubre de 10.00 a 12.30 h.

